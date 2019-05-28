29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği ve tüm şartları zorladığı golcü futbolcu için Bild Gazetesi net ifadeler kullandı. Haberde, "Max Kruse, F.Bahçe'nin teklifini düşünüyor. Kariyerini burada sürdürmeye sıcak bakıyor. İstanbul'a taşınabilir" denildi.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:59
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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri olan Max Kruse ile ilgili hareketli günler yaşanıyor.

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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir araya geldiği golcü futbolcunun sarılacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.

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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Comolli'nin 2 artı 1 senelik sözleşme ve imza parası teklif ettiği 31 yaşındaki Alman futbolcuyla ilgili Bild Gazetesi önemli bir haber yaptı.

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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

Alman basını, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Kruse'un Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığını yazdı.

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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe

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Haberde, yıldız futbolcuya en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığını belirtilirken, "Max Kruse, bu teklifi düşünüyor.

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