29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kruse’un yeni adresi Fenerbahçe
Sarı-lacivertlilerin 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği ve tüm şartları zorladığı golcü futbolcu için Bild Gazetesi net ifadeler kullandı. Haberde, "Max Kruse, F.Bahçe'nin teklifini düşünüyor. Kariyerini burada sürdürmeye sıcak bakıyor. İstanbul'a taşınabilir" denildi.
Giriş Tarihi: 28.05.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 07:59
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