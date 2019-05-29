29 Mayıs 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı...

Fenerbahçe'de bir ayrılık paylaşımı daha
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 Giriş Tarihi: 29.05.2019

'de son dakika gelişmesi... ve Roman Neustadter'in ayrılıklarını hesaplarından duyurmasının ardından bir isim daha aynı yolu seçti... Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Instagram hesabından ayrılık paylaşımı yaptı.

'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı-lacivertli takımdan ayrılığını sosyal medyadan açıkladı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu, böylece 'ya temelli dönüş için hazırlık yaptığının mesajını verdi. Sarı-lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maça çıkan Soldado, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.

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