29 Mayıs 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maça çıkan Soldado, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.
Roberto Soldado'dan ayrılık mesajı! Sosyal medyadan paylaştı...
Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 Giriş Tarihi: 29.05.2019
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter'in ayrılıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmasının ardından bir isim daha aynı yolu seçti... Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado Instagram hesabından ayrılık paylaşımı yaptı.
Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı-lacivertli takımdan ayrılığını sosyal medyadan açıkladı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu, böylece İspanya'ya temelli dönüş için hazırlık yaptığının mesajını verdi. Sarı-lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek.
Bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maça çıkan Soldado, 7 gol atarken, 6 asist yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı