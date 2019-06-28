28 Haziran 2019, Cuma
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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Burdur'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.
Giriş Tarihi: 28.06.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 16:28
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