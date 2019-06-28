28 Haziran 2019, Cuma

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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Burdur'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.

Giriş Tarihi: 28.06.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 16:28
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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri

Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi.

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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri

Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.

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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri

Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri

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Alper Potuk tezkeresini böyle aldı! İşte o anlar... Fenerbahçe haberleri
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