Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve son 3 sezondur Beşiktaş formasını terleten Caner Erkin'in yeni sezonda tekrar sarı-lacivertlilere döneceği iddia edilmişti. Takımıyla olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden tecrübeli sol bekin geleceği belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





