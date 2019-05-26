26 Mayıs 2019, Pazar

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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve son 3 sezondur Beşiktaş formasını terleten Caner Erkin'in yeni sezonda tekrar sarı-lacivertlilere döneceği iddia edilmişti. Takımıyla olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam eden tecrübeli sol bekin geleceği belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 12:55
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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

Önceliği teknik direktör arayışlarına veren siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncular da netleşmeye başladı.

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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

Kara Kartal'da Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Gary Medel, Enzo Roco ve Oğuzhan Özyakup'la yollar ayrılacak.

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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

Sözleşmesi sona eren ve 1 yıl daha takımda kalması istenen Atiba'nın geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönüyor mu? Belli oldu

Gelecek sezon planlamasını hazırlamaya başlayan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerde birisi de Caner Erkin...

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