26 Mayıs 2019, Pazar

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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligdeki son maçta evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Sezonu 6. bitirmek için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler tecrübeli eldiven Volkan Demirel, son maçına çıkıyor. 17 yıldır Fenerbahçe formasını giyen tecrübeli file bekçisinin sezonun bitmesinin ardından futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kritik maç öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i...

Giriş Tarihi: 26.05.2019 10:07
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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Fenerbahçe'de 17 yıllık tarih sona eriyor...

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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

2002 yılında Kartalspor'dan transfer edilen kaleci Volkan Demirel, 17 yıldır hizmet ettiği Sarı-Lacivertli formaya Antalyaspor maçıyla veda edecek.

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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

37 yaşındaki tecrübeli eldiven cezalı Harun'un yerine Fenerbahçe kalesini Antalyaspor'a karşı son kez koruyacak.

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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de Ç.Rize'ye karşı 3-0 kaybedilen maç sonrasında kadro dışı bırakılan ancak devre arasında Ersun Yanal'ın isteğiyle affedilen Volkan Demirel, kaleyi de Bursaspor'dan transfer edilen Harun Tekin'e kaptırmıştı.

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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Volkan, Trabzon maçında rakip takım görevlisine yaptığı centilmenlik dışı davranış nedeniyle 3 maç da ceza almıştı.

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