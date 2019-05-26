26 Mayıs 2019, Pazar
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Volkan Demirel son kez sahada! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i
Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligdeki son maçta evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Sezonu 6. bitirmek için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler tecrübeli eldiven Volkan Demirel, son maçına çıkıyor. 17 yıldır Fenerbahçe formasını giyen tecrübeli file bekçisinin sezonun bitmesinin ardından futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, kritik maç öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i...
Giriş Tarihi: 26.05.2019 10:07
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