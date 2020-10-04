04 Ekim 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! "10 maç bu şekilde oynarsa..."

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Spor yazarları ise Kadıköy'de oynanan kritik karşılaşmaya köşelerinde yer verdiler. İşte spor yazarlarının Fenerbahçe - Karagümrük maçı yorumları...

Giriş Tarihi: 04.10.2020 01:33 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 06:02
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Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! 10 maç bu şekilde oynarsa...

REHA KAPSAL - GERÇEK FENER KASIMDA

F.Bahçe'nin kadro yapısına bakıldığında özellikle hücum hattındaki Samatta'nın yanında çizgilerde Thiam ile Valencia ile başlaması, oyun içindeki planları da oyun felsefesini de belli ediyordu. Böyle çizgilerde oynayıp santrfor ezberliği olan iki oyuncunun Samatta'nın yanında içeri kat etmesi ve koridorlarda sağdan Gökhan soldan da Caner'e yer açmaları, F.Bahçe'yi daha fazla rakip yarı alanda ve ceza sahası içine orta yapmasını gerektiren bir oyun şekline döndürdü.

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Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! 10 maç bu şekilde oynarsa...

Aynı profilde olmasa bile F.Bahçe'nin en son şampiyon olduğu sezonda çizgilerde Sow ve Kuyt gibi santrfor özelliği olan iki oyuncuyla benzer oyuncu tercihi olmuştu. Thiam ve Valencia, Sow-Kuyt ikilisine birebir benzemese bile genel anlayış saha içinde bu düzen ve oyun şeklindeydi. Eğer F.Bahçe böyle rakip yarı alanda bu ön oyuncularla oynayacaksa, mutlaka topun kaptırıldığı yerde daha doğru savunma baskılarını, takım halinde daha iyi birbirlerini kontrol ederek rakip oyuncuların alanlarını iyi kapatıp doğru paylaşımlarla yapması gerekir.

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Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! 10 maç bu şekilde oynarsa...

Bunu zaman zaman yapamamasının en büyük nedeni takım boyunun santrfor ve stoper arasının fazlalığı, aynı zamanda da sahada genişlik olarak da çok açık mesafede kalmalarıydı. Samatta kariyerinde attığı gollerin üçte birini kafa vuruşlarıyla yaparken, F.Bahçe'nin özellikle sezon içinde oyunu daha fazla genişliğe açarak açık kenar ortalarını, Gökhan ve Caner başta olmak daha fazla denemesi gerekecek gibi görünüyor.

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Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! 10 maç bu şekilde oynarsa...

F.Bahçe'nin 8 yeni oyuncuyla oyuna başlamanın sıkıntılarını özellikle hücum organizasyonlarında yaşadığı görüldü. Bu da gayet doğal. Oyuncular birbirini tanıdıkça da oyun ezberinin hücumda gelişmesi çok önemli. Çünkü hücum ezberi ve oyuncu profillerine göre hücum setlerinin, kontratak setlerinin, kontratak geçişlerinin ve duran top setlerinin hazırlanması ve geliştirilmesi zaman alacaktır.

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Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! 10 maç bu şekilde oynarsa...

Milli ara yarayacak

F.Bahçe'nin kasım ayındaki milli maç arasından sonra özellikle hücum anlamında daha üst seviyeye geleceğini ve o zaman sarı lacivertlilerin değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yeni bir takım olarak sezon başlarında alınan böyle galibiyetler hem takımdaşlık hem saha içi ve dışındaki işbirlikçi yapıyı geliştireceği gibi, hafta içi yapılan antrenmanlarda da oyuncularını daha motivasyonlu ve konsantrasyonu yüksek seviyeye çekmesi açısından da önemlidir. Kaleci Altay iki haftadır F.Bahçe adına sahanın en iyi ismi olurken; Erol Bulut ise yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleriyle maçın berabere bitmesine sebep olabilirdi.

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