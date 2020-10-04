Altay Bayındır ile ilgili flaş yorum! "10 maç bu şekilde oynarsa..."

Milli ara yarayacak

F.Bahçe'nin kasım ayındaki milli maç arasından sonra özellikle hücum anlamında daha üst seviyeye geleceğini ve o zaman sarı lacivertlilerin değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yeni bir takım olarak sezon başlarında alınan böyle galibiyetler hem takımdaşlık hem saha içi ve dışındaki işbirlikçi yapıyı geliştireceği gibi, hafta içi yapılan antrenmanlarda da oyuncularını daha motivasyonlu ve konsantrasyonu yüksek seviyeye çekmesi açısından da önemlidir. Kaleci Altay iki haftadır F.Bahçe adına sahanın en iyi ismi olurken; Erol Bulut ise yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleriyle maçın berabere bitmesine sebep olabilirdi.