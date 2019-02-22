Ersun Yanal'dan maç sonu açıklaması!

Fenerbahçe'de kaybedilen Zenit maçının ardından teknik direktör Ersun Yanal, futbolculardan Sadık ve Moses ile birlikte açıklamalarda bulundu. Zenit'in hocası Semak ise bu defa Fenerbahçe'den iyi oynadıklarını belirtti. İşte o açıklamalar;