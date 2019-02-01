01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Sosyal medyada Moses yorumları!

Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederken, oyuna sonradan giren Moses performansı ve attığı golle taraftarı coşturdu. İşte sosyal medyada yapılan Moses yorumları...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 23:14
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Sosyal medyada Moses yorumları!
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Sosyal medyada Moses yorumları!
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Sosyal medyada Moses yorumları!
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Sosyal medyada Moses yorumları!
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Sosyal medyada Moses yorumları!
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