17 Kasım 2020, Salı

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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

Fransa 1. Lig ekiplerinden Lille'de forma giyen ve son dönemlerde sergilediği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı'ya İtalya Serie A'dan talip var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:30
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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

Forma giydiği Fransız ekibi Lille'de muazzam bir performans ortaya koyan milli yıldız Yusuf Yazıcı için gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Yaptığı hat-trick ile Avrupa devini peşine taktı.

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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

Süper Lig ekibi Trabzonspor ile parlayıp gösterdiği müthiş performans ile milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille transfer olmuştu.

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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında müthiş bir geri dönüşe imza atan 23 yaşındaki milli yıldız Avrupa'da da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

Son olarak Lille'in deplasmanda ev sahibi ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta 23 yaşındaki milli yıldız Yusuf Yazıcı adeta damga vurdu. Milli futbolcumuz Yusuf UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başarmıştı.

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Yusuf Yazıcı'nın talipleri artıyor! Dünya devi...

KAPAK YAPILDI
Lille, Milan'ın evi San Siro'da Yusuf'un 3 golüyle maçı 3-0 kazanırken Fransız gazetesi L'Equipe yıldız futbolcuyu kapak yapmıştı. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik bu sezon 15 gole imza atmayı başardı.

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