İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

A Milli Takım'ımızın Macaristan deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sonuncu olarak bir alt lig olan C'ye düşmesine neden oldu. Peki, C Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşma ihtimalimiz var?



İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde muhtemel rakipleri...