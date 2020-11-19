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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta mücadelesine çıkan A Milli Takım'ımız Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Liderlik hedefleyen A Milli Takım, bu mağlubiyetle bir alt lige düştü. Peki, C Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşma ihtimalimiz var? İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde muhtemel rakipleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 07:16
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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

A Milli Takım'ımızın Macaristan deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilgi, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sonuncu olarak bir alt lig olan C'ye düşmesine neden oldu. Peki, C Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşma ihtimalimiz var?

İşte Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde muhtemel rakipleri...

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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

LÜKSEMBURG

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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

KOSOVA

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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

BULGARİSTAN

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İşte A Milli Takım'ın C Ligi'nde muhtemel rakipleri

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