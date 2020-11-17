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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelenen EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası), 2021 yılında yapılacak. Dev organizasyona katılacak takımların da kadro değerleri açıklandı. İşte Türkiye'nin sıralaması... | Son dakika Milli Takım haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 01:16
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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle bu yaz oynanamayan EURO 2020 finalleri, 2021 yılına ertelenmişti. 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

24 takımın mücadele edeceği şampiyonada ülkelerin takım değerleri de belli oldu. Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli takımı 1.4 milyar euro'luk değeriyle İngiltere.

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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

Listede 1 milyar euro'luk takım değeriyle son dünya şampiyonu Fransa ikinci sırada yer alıyor.

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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

Peki Türkiye kaçıncı sırada kendine yer buldu. İşte EURO 2020'nin en değerli takımlar sıralaması...

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EURO 2020'nin en değerlileri açıklandı! A Milli Takım...

24- FİNLANDİYA: 34.6 milyon euro

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