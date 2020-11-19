19 Kasım 2020, Perşembe

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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! "Lille bonservis olarak..."

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'den flaş bir açıklama geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...


Giriş Tarihi: 19.11.2020 17:10
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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Lille bonservis olarak...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından İtalyan devi Milan'a da hat-trick yapan Yusuf Yazıcı performansıyla devleri peşine taktı. Lille'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Lille bonservis olarak...

Trabzonspor ile parlayıp gösterdiği müthiş performans ile milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille transfer olmuştu.Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında müthiş bir geri dönüşe imza atan 23 yaşındaki milli yıldız Avrupa'da da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Lille bonservis olarak...

AVRUPA LİGİ'NE DAMGA VURDU

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'ı 3-0 yendiği maça 23 yaşındaki yıldız damga vurmuştu. Milli futbolcumuz UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başarmıştı.

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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Lille bonservis olarak...

Yusuf'un menajeri Adem Cebeci, genç futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Lille bonservis olarak...

Cebeci, "Yusuf'un şu anki performansı hak edilmiş çalışmanın ürünü. Kendisi gerçekten çok iyi çalışıyor. Büyük kulüplerin Yusuf'la ilgilenmesi gerçekten onur verici" dedi.

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