Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! "Lille bonservis olarak..."

Trabzonspor ile parlayıp gösterdiği müthiş performans ile milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille transfer olmuştu.Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında müthiş bir geri dönüşe imza atan 23 yaşındaki milli yıldız Avrupa'da da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.