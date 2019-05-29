29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu
Spor Toto Süper Lig'i ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yolların ayrılması kararı alındı. Tecrübeli oyuncuya dünya devi talip olurken Arda'nın gelen bu teklife düşünmeden olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 12:45
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