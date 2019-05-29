29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Spor Toto Süper Lig'i ikinci olarak bitiren Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yolların ayrılması kararı alındı. Tecrübeli oyuncuya dünya devi talip olurken Arda'nın gelen bu teklife düşünmeden olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 12:45
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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Barcelona'da tutunamayıp yaşadığı çalkantılı özel hayatının ardından İstanbul Başakşehir'in yolunu tutan ve eleştirilerin hedefinden bir türlü çıkamayan Arda Turan'ın yeni rotası belli oldu. İşte detaylar:

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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu.

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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Aynı zamanda bu andan itibaren Arda Turan'dan bir bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeye razı.

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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti.

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Ve Başakşehir dönemi bitti! Arda Turan'a piyango vurdu

Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor.

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