29 Mayıs 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda, İtalyan ekibinin genç yıldızın yerine transfer edeceği ismi belirlediği iddia edildi. Cengiz'i 40 milyon eurodan aşağı göndermek istemeyen Roma'nın, transfer listesinde yer alan sürpriz isim bakın kim...
Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 16:21
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı