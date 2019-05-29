29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda, İtalyan ekibinin genç yıldızın yerine transfer edeceği ismi belirlediği iddia edildi. Cengiz'i 40 milyon eurodan aşağı göndermek istemeyen Roma'nın, transfer listesinde yer alan sürpriz isim bakın kim...

Giriş Tarihi: 29.05.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 16:21
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Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla, hem Türkiye'de hem Avrupa'da dikkat çeken transfer iddiaları basında sıkça yer almaya başladı.

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Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Son olarak İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili çarpıcı bir transfer haberi paylaştı.

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Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in takımdan ayrılması durumunda, İtalyan ekibinin transfer edeceği isim belli oldu.

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Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Gazetede yer alan habere göre Roma, milli yıldızı satması halinde Fransız ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen Florian Thauvin'ı renklerine bağlamak için uğraşacak.

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Roma Cengiz Ünder'in yerine onu alıyor!

Öte yandan Roma'nın milli futbolcuyu da 40 milyon euronun aşağısında bir bonservis bedeliyle göndermek istemediği ifade edildi.

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