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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada bulunan Abdullah Avcı'da sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcı, kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile geleceğini konuşmak ve sözleşme detaylarını masaya yatırmak için bir görüşme yapma kararı aldı.
Giriş Tarihi: 29.05.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 11:39
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