29 Mayıs 2019, Çarşamba

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Beşiktaş'ın listesinde ilk sırada bulunan Abdullah Avcı'da sıcak bir gelişme yaşandı. Başarılı çalıştırıcı, kulübünün başkanı Göksel Gümüşdağ ile geleceğini konuşmak ve sözleşme detaylarını masaya yatırmak için bir görüşme yapma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 11:39
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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş beklemeye geçti.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Medipol Başakşehir'in tecrübeli teknik direktörü Avcı ise Beşiktaş ile ilgili bir hamle yaptı.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulübe imza atmasının önündeki bu engeli geçmek için devreye girdi.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Mukavelesinin feshi için başkan Göksel Gümüşdağ'la görüşecek olan Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra Beşiktaş'a imza atacak.

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Abdullah Avcı'dan fesih kararı! Başkana gidip bunu söyledi...

Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

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