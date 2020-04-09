UEFA'dan flaş karar! Formatta değişiklik olacak

Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen EURO 2020 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. UEFA, önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştirmek için görüşmelere başladı.

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:34 ABONE OL