Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, dünyayı gelecekte bekleyen tek tehdit bu virüs değil. Bilim insanları geleceğe dönük oldukça umutsuz; Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Bilim insanlarına göre Dünya'nın başına gelecekte pek de iyi şeyler gelmeyecek. Yapılan son araştırmalar ise kaygı verici. Dünyayı nasıl bir son bekliyor?