10 Nisan 2020, Cuma

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Çin'de görülen ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, dünyayı gelecekte bekleyen tek tehdit bu virüs değil. Bilim insanları geleceğe dönük oldukça umutsuz; Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Bilim insanlarına göre Dünya'nın başına gelecekte pek de iyi şeyler gelmeyecek. Yapılan son araştırmalar ise kaygı verici. Dünyayı nasıl bir son bekliyor?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:44
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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Bilim insanlarına göre Dünya'nın başına gelecekte pek de iyi şeyler gelmeyecek. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

13 bin yıl sonra

Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu böyle mi gelecek?

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

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