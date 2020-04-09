EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen EURO 2020 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. UEFA'nın önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştireceği iddia edilirken, konuya ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...