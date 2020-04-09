10 Nisan 2020, Cuma

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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

Corona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen EURO 2020 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. UEFA'nın önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştireceği iddia edilirken, konuya ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 00:26
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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

UEFA, önümüzdeki yaz yeniden düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nın çok ülkeli formatını değiştirmek için görüşmelere başladı.

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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

Ölüm oranları ve yaşadıkları ekonomik kriz sebebiyle İspanya'nın Bilbao ve İtalya'nın Roma şehirleri EURO 2020'ye ev sahipliği yapma konusunda endişeli.

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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in de çok formatlı sistem konusunda endişeli olduğu ve bu konu hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini belirtti.

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EURO 2020'de format değişikliği olacak mı? Açıklama geldi

Maç takvimi hakkında kesinleşmiş bir durum olmadığını kaydeden UEFA yetkilisi, "Ev sahibi şehirlerle sürekli iletişim halindeyiz. Fikstürle ilgili de önümüzdeki süreçte duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

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