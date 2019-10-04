04 Ekim 2019, Cuma

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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 4 Ekim 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı....

Giriş Tarihi: 04.10.2019 11:18
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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir mücadele ediyor. Takımların Avrupa'daki başarısına göre ülke puanı sıralaması değişim gösteriyor.
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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.
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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Türkiye, bu sezon sonunda ilk 10 dışında kalırsa iki sezon sonra Süper Lig şampiyonunun da ön eleme oynama tehlikesi bulunuyor. İşte rakiplerimizin son durumları ve en güncel sıralama...
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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
UEFA ülke sıralamasında rakiplerimiz olan Hollanda ile Ukrayna farkı açmaya devam ediyor.
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UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax, deplasmanda Valencia'yı 3-0'la geçti.
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