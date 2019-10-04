UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ülkemizi temsil ediyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya etkisi olan bu sıralamada son durum ne? İşte 4 Ekim 2019 itibariyle en güncel tablo ve Türkiye'nin sıralamadaki durumu ve puanı....

Giriş Tarihi: 04.10.2019 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





