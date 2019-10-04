04 Ekim 2019, Cuma
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İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlılar'ın oynayacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu belli oldu. İşte Şenol Güneş'in aday kadrosu...
Giriş Tarihi: 04.10.2019 20:49
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