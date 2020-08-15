Bayern Münih turladı Messi yıkıldı! İşte o anlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup ederek tarihi bir skorla üst tura yükseldi. Alman panzeri maç boyu üstün götürdüğü karşılaşmada rakibini adeta sahadan silerken, İspanyol ekibinin yıldızı Lionel Messi adeta yıkıldı. İşte o anlar ve unutulmayacak maçtan kareler...

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Giriş Tarihi: 15.08.2020 00:35 ABONE OL