04 Haziran 2019, Salı

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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Liglerin bitmesinin ardından UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. Buna göre merak edilen Galatasaray, UEFA kulüp sıralamasında kaçıncı sırada? Fenerbahçe, UEFA kulüp sıralamasında kaçıncı sırada? Beşiktaş, UEFA kulüp sıralamasında kaçıncı sırada? Trabzonspor, UEFA kulüp sıralamasında kaçıncı sırada? Hangi kulüp UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? gibi sorular da yanıtını buldu.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 14:42
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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

İşte UEFA'nın son güncellemesine göre; kulüplerin sıralamaları ve resmi listede yer alan puanları:

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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

1- Real Madrid: 146.000 puan

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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

2- Barcelona: 138.000 puan

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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

3- Bayern Münih: 128.000 puan

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UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

4- Atletico Madrid: 127.000 puan

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