04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu. Listede ilk 10'a 4 oyuncuyla Galatasaray damga vururken Fenerbahçeli 2 yıldız kendin listenin ilk 10 sırasında yer bulmayı başardı. Listede 7 oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro barajını aşarken zirvedeki isim en yakın takipçisine 2 milyon Euro'luk (12.9 milyon TL) fark attı. İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu...

Giriş Tarihi: 04.06.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 22:07
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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Galatasaray'ın 69 puanla şampiyon tamamladığı sezonun sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu. Sarı kırmızılı ekip listede en çok oyuncusu bulunan takım olmayı başarırken ligi ilk 4'te bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan her biri ilk 10'a oyuncu ve oyuncular verdi. Fenerbahçe'den 1 oyuncu da ilk 10'da kendine yer buldu. Listenin zirvesindeki isim ise en yakın rakibine 2 milyon Euro (12.9 milyon TL) fark attı. İşte o liste...

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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

30. Emre Kılınç / Demir Grup Sivasspor

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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

3,5 milyon Euro

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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

29. Oğuzhan Özyakup / Beşiktaş

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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

3,5 milyon Euro

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