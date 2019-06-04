04 Haziran 2019, Salı
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İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları
Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu. Listede ilk 10'a 4 oyuncuyla Galatasaray damga vururken Fenerbahçeli 2 yıldız kendin listenin ilk 10 sırasında yer bulmayı başardı. Listede 7 oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro barajını aşarken zirvedeki isim en yakın takipçisine 2 milyon Euro'luk (12.9 milyon TL) fark attı. İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu...
Giriş Tarihi: 04.06.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 22:07
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