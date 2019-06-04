İşte Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Galatasaray'ın 69 puanla şampiyon tamamladığı sezonun sona ermesinin ardından Spor Toto Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu. Sarı kırmızılı ekip listede en çok oyuncusu bulunan takım olmayı başarırken ligi ilk 4'te bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan her biri ilk 10'a oyuncu ve oyuncular verdi. Fenerbahçe'den 1 oyuncu da ilk 10'da kendine yer buldu. Listenin zirvesindeki isim ise en yakın rakibine 2 milyon Euro (12.9 milyon TL) fark attı. İşte o liste...