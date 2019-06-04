04 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

Son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'de sezon sona ererken ekipler, gelecek sezon kadro planlamalarını kurmaya başladı. Kulüpler, özellikle de ligi tanıyan oyuncular üzerinde dururken transfer rotalarında öncelik, yurt içi.

Giriş Tarihi: 04.06.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 11:24
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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

Geride bıraktığımız senede ligde başarılı performanslar sergileyen oyuncular ise transferin gözdesi konumunda işte son gelişmeler ve transfer ayrıntıları:

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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

DENİZ TÜRÜÇ - KAYSERİSPOR

Kayserispor'un etkili ismi Deniz Türüç'e Galatasaray'ın yakın ilgisi var.

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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

VEDAT MURİÇ - RİZESPOR

Vedat Muriç ile Galatasaray ve Fenerbahçe ilgileniyor. Fransa'nın Toulouse takımının da bir teklifi var. Galatasaray Muriç'e daha yakın.

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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

TAYLAN ANTALYALI - ERZURUMSPOR

Erzurumspor'un bu sezon en dikkat çeken isimlerinden Antalyalı ile Beşiktaş ve Galatasaray ilgileniyor.

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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...

AZUBUIKE - RİZESPOR

Rizespor'un bu sezon dikkat çeken isimlerinden Azubuike ile Başakşehir ilgileniyor.

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