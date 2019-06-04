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Suudi Arabistan bombası! 15 milyon Euro'ya gidiyor... Son dakika transfer haberleri...
Son dakika transfer haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor... Spor Toto Süper Lig'de sezon sona ererken ekipler, gelecek sezon kadro planlamalarını kurmaya başladı. Kulüpler, özellikle de ligi tanıyan oyuncular üzerinde dururken transfer rotalarında öncelik, yurt içi.
Giriş Tarihi: 04.06.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.06.2019 11:24
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