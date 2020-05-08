08 Mayıs 2020, Cuma

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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! "Bu karar örnek olacak"

UEFA Başkanı Alexander Ceferin flaş açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, "Gerekli sağlıklı koşullar sağlandığında, seyircisiz ortamda maçlar yakında geri dönebilir. Ancak kararı verecek olan devlet yetkilileri." diyen Ceferin, bu kez Almanya'nın lige başlama kararıyla ilgili konuştu. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 23:18
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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! Bu karar örnek olacak

UEFA Başkanı Ceferin liglerin ne zaman başlayacağı ve futbolun ne zaman geri döneceği konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! Bu karar örnek olacak

Futbolun mümkün olduğu en kısa zamanda geri dönmesini istediklerini söyleyen Ceferin, fakat bu konuda kararı hükümetlerin vereceğini ve devlet onayı gerektiğini belirtti. UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamaları şu şekildeydi:

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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! Bu karar örnek olacak

"YAKINDA GÜZEL FUTBOLUMUZ YENİDEN BAŞLAYACAK"

İnsanlık corona virüsünü yenecek. Dünyamızın ne kadar hassas ve savunmasız olduğunu gördük. Yakında eski güzel futbolumuz yeniden başlayacak.

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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! Bu karar örnek olacak

"KARARI DEVLETLER VERECEK"

Futbolu mümkün olan en kısa sürede yeniden sahaya sürede görmek istiyoruz. Ancak her şeyden önce bu durum devlet yetkililerin kararlarına bağlıdır.

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UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama! Bu karar örnek olacak

Gerekli sağlıklı koşullar sağlandığında, seyircisiz ortamda maçlar yakında geri dönebilir. Ancak kararı verecek olan devlet yetkilileri.

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