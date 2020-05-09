Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! "Salgının sebebi..."

Covid-19'un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret eden Embarek, "Belki, öncelikle havyanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti." değerlendirmesinde bulundu.