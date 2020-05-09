09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! "Salgının sebebi..."

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etki altına alırken milyonlarca kişi pandemiden etkilenmişti. Yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın hastalık için Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 11:32
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Salgının sebebi...

DSÖ Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte Kovid-19'un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Salgının sebebi...

Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasındaki rolüne değinen Embarek, "Açık bir şekilde pazar yeri bunda (salgında) bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz." dedi.

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Salgının sebebi...

Embarek, virüsün çıkış noktasının Vuhan'daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış olabileceğine de dikkati çekti.

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Salgının sebebi...

Covid-19'un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğine işaret eden Embarek, "Belki, öncelikle havyanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Salgının sebebi...

Embarek, canlı hayvan pazarlarının dünya çapında milyonlarca insan için gıda ve geçim kaynakları sağlamada kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yetkililere bu tür yerleri kapatmak yerine iyileştirme çağrısında bulundu.

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