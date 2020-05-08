Son dakika corona virüsü açıklaması! "Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik"

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Milyonlarca kişiye bulaşan ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Corona virüsü aşısıyla ilgili çalışmalar sürerken, İtalya'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan bilim insanları, corona virüsünün hücrelerde yok edilmesini sğalayan dünyadaki ilk aşıyı bulduklarını açıklayarak sonbaharda insanlar üzerinde deneylere başlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar...