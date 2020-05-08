08 Mayıs 2020, Cuma

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Son dakika corona virüsü açıklaması! "Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik"

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmıştı. Milyonlarca kişiye bulaşan ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan pandemi için bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırıyor. Corona virüsü aşısıyla ilgili çalışmalar sürerken, İtalya'dan flaş bir açıklama geldi. İtalyan bilim insanları, corona virüsünün hücrelerde yok edilmesini sğalayan dünyadaki ilk aşıyı bulduklarını açıklayarak sonbaharda insanlar üzerinde deneylere başlayacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 15:42
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Son dakika corona virüsü açıklaması! Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

İtalya'da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketi yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri aşının ilk deneylerini fareler üzerinde gerçekleştirdi ve hayvanların geliştirdiği antikorlar analiz edildi.Belirli bir enfeksiyonla nasıl savaşacağını hatırlamak için bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddelere antikor deniliyor ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyor.

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Son dakika corona virüsü açıklaması! Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

Belirli bir enfeksiyonla nasıl savaşacağını hatırlamak için bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddelere antikor deniliyor ve bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyor.

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Son dakika corona virüsü açıklaması! Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

ANTİKORLAR İNSAN HÜCRELERİNİN ENFEKTE OLMASINI ENGELLEDİ
Laboratuvar testlerinden elde edilen ön sonuçlar, test farelerinde oluşturulan antikorların insan hücrelerinin corona virüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.

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Son dakika corona virüsü açıklaması! Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

"İLK EKİP BİZİZ"
Takis BioTech'in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, bilim insanları salgını durdurmak için yarışırken İtalyan ekibinin sonbaharda klinik denemelere başlamayı planladığını açıkladı.

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Son dakika corona virüsü açıklaması! Virüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik

Aurisicchio, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile corona virüsün nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz" açıklamasını yaptı.

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