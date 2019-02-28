28 Şubat 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Türk spor kamuoyunun ortak fikri: "Şenol Güneş doğru tercih!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanması ile birlikte Türk spor kamuoyu ortak bir fikir üzerinde birleşti: "Şenol Güneş, A Milli Takım için doğru tercih!"
Giriş Tarihi: 28.02.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 19:49
- 1
- 50
- 2
- 50
- 3
- 50
- 4
- 50
- 5
- 50
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı