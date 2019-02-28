Türk spor kamuoyunun ortak fikri: "Şenol Güneş doğru tercih!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanması ile birlikte Türk spor kamuoyu ortak bir fikir üzerinde birleşti: "Şenol Güneş, A Milli Takım için doğru tercih!"