27 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de haftanın 11'i!

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftası, pazartesi günü oynanan dev derbiyle tamamlandı. A Spor.com.tr olarak geride kalan haftanın en iyi 11'ini sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 27.02.2019 01:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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  • 12
Süper Lig'de haftanın 11'i! .
Süper Lig'de haftanın 11'i! .
  • 2
  • 12
Süper Lig'de haftanın 11'i! .
Süper Lig'de haftanın 11'i! .

GÖKHAN AKKAN (Ç.RİZE)

Karadeniz ekibinin müthiş tırmanışında payı büyük. Harika bir sezon geçiriyor. Yeni Malatyaspor maçında da

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  • 12
Süper Lig'de haftanın 11'i! .
Süper Lig'de haftanın 11'i! .

LUYİNDAMA (GALATASARAY)

Aslan'ın hücumda rakibini hapsetmesinde rolü önemliydi. Akhisar'ın güçlü hücum oyuncusu

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  • 12
Süper Lig'de haftanın 11'i! .
Süper Lig'de haftanın 11'i! .

SANGARE (ANTALYASPOR)

Üzerine koyarak giden oyunculardan. Başarılı sağ bek hafta uzaklardan çok güzel bir gol kaydetti.

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Süper Lig'de haftanın 11'i! .
Süper Lig'de haftanın 11'i! .

DİRAR (FENERBAHÇE)

Kanarya'nın 3-0'dan geri dönüşünde yine adından söz ettirdi. Zajc'a asisti süperdi.

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