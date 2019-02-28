28 Şubat 2019, Perşembe

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2012'den bu yana görevde olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi. Demirören'in istifası sonrası TFF başkanlığı için Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ismi gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 22:30
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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

2012 yılından bu yana Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak konusu oldu.

FİKRET ORMAN'DAN YILDIRIM DEMİRÖREN VE ŞENOL GÜNEŞ YORUMU / İZLEYİN

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

Haziran 2019'daki TFF Genel Kurulu'na kadar başkanvekili Hüsnü Güreli, TFF Başkanlığı'na vekalet edecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

Yıldırım Demirören istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna;

26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan İDDAA, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı istifa ediyorum.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!

Bugüne kadar şeref ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.

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