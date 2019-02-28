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Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için Aziz Yıldırım iddiası!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 2012'den bu yana görevde olan Yıldırım Demirören'in istifası sonrası yönetim kurulunun görevi sürdüreceği belirtildi. Demirören'in istifası sonrası TFF başkanlığı için Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ismi gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 28.02.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 22:30
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