28 Şubat 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
TFF Şenol Güneş'i resmen açıkladı
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine Şenol Güneş'in getirdiğini resmen açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı