28 Şubat 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

TFF Şenol Güneş'i resmen açıkladı

TFF Şenol Güneş'i resmen açıkladı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 Giriş Tarihi: 28.02.2019

, A görevine 'in getirildiğini resmen açıkladı.

, A görevine 'in getirdiğini resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı Türkiye-Moldova maçının öncelikli bilet satışı başladı
Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı! Mircea Lucescu ayrılık sebebini açıkladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör