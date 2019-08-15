15 Ağustos 2019, Perşembe
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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...
Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanın tekrar edilmesini talep ettiler. İşte maçtan sonra sosyal medyada yayılan o görüntü ve detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 14:26
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