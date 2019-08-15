15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor. Kupayı müzesine götüren Liverpool taraftarları büyük coşku yaşarken, Chelsea cephesi ise maçta kural hatası olduğunu dile getirip, karşılaşmanın tekrar edilmesini talep ettiler. İşte maçtan sonra sosyal medyada yayılan o görüntü ve detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 14:26
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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Tüm dünyanın merakla beklediği UEFA Süper Kupa finaline bu yıl İstanbul ev sahipliği yaptı.

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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'ta iki İngiliz devini karşı karşıya getiren mücadele muhteşem bir açılışa sahne oldu.

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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Karşılaşmaya Chelsea etkili başlasa da üstünlüğünü koruyamadı ve normal süresi 1-1 biten mücadele uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Maça damga vuran olay, penaltı atışları sırasında yaşandı.

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Süper Kupa sonrası büyük isyan! Kural hatası...

Liverpool'da sakatlığı bulunan Alisson Becker'in yerine kaleyi koruyan Adrian'ın, Chelsea'li Abraham'ın penaltı atışını kullandığı sırada iki ayağının birden çizgiye temas etmediği görüldü.

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