15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü'nün emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 16:04
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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

Dolmahçe'deki Vodafone Park'ta dün saat 22.00'de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti.

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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

Normal süresi 2-2 biten maçta kazananı penaltı atışları belirledi.

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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

Penaltı atışlarında kazanan taraf ise 5-4'lük skorla Liverpool oldu.

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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

Karşılaşmaya ise sahaya atlayan Türk Youtuber damgasını vurdu.

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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı

Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. Dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

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