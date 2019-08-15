15 Ağustos 2019, Perşembe
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Sahaya atlayan Youtuber'ın ifadesi ortaya çıktı
UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelmişti. Penaltı atışlarında Liverpool kupanın sahibi oldu. Fakat maçtan çok maçın 14. dakikasında sahaya atlayan Youtuber konuşulmaya başlandı. 4.5 milyon takipçisi olan "Delimine" kanalının sahibi Fester Abdü'nün emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2019 16:04
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