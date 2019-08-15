15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir; Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk konusu, VAR kayıtlarının yeni sezondan yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yabancı kuralıyla ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2019 13:00
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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, özel açıklamalarda bulundu.

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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

Yabancı kuralından, yayın haklarında yaşanan duruma kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında sahaya çıkan yabancı sayısını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

"HEDEFİMİZ 2028"

"Biz daima ileriye doğru koşan insanlarız. Hepimiz hedefi Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bizim hedefimiz 2028'i almak.

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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

Bunu açık açık UEFA yetkililerine de söyledik. Valimiz, İBB Başkanımız ve Spor Bakanımız Süper Kupa organizasyonu konusunda bize çok yardımcı oldular. TFF Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum."

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Nihat Özdemir'den çok konuşulacak açıklama: VAR kayırları...

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Avrupa'da gerekli puanları alamazsak UEFA sıralamasında arkamızda olan Hollanda'ya geçilebiliriz. Bu nedenle Avrupa'daki temsilcilerimizin bu yıl başarılı olmalarını diliyorum. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak 2 takım göndermemiz gerekiyor."

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