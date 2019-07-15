15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere kulüplerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları görsellerle, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.
Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:43
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