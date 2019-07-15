15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere kulüplerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları görsellerle, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.

Giriş Tarihi: 15.07.2019 13:43
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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Türkiye Tenis Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları

Türkiye Güreş Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...

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