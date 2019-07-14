14 Temmuz 2019, Pazar
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Nefes kesen Wimbledon finalinden kareler
Wimbledon'da 5. sete giden ve tarihe geçen finalde dünyanın 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 2 numaralı seri başı Roger Federer'i 3-2'lik setlerle yenerek şampiyon oldu.
Giriş Tarihi: 14.07.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 21:52
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