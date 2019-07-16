16 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yaşlanınca böyle olacaklar!

Son zamanların trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. İşte futbol dünyasından bazı isimlerin yaşlandırma tekniği sonrası halleri...

Giriş Tarihi: 16.07.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 22:31
  • 1
  • 42
Yaşlanınca böyle olacaklar!

İşte sosyal medyayı sallayan yaşlandırma tekniği sonrası futbolcuların halleri...

ADRIANO

  • 2
  • 42
Yaşlanınca böyle olacaklar!

ALISSON BECKER

  • 3
  • 42
Yaşlanınca böyle olacaklar!

DANI ALVES

  • 4
  • 42
Yaşlanınca böyle olacaklar!

ANDRİY ŞEVÇENKO

  • 5
  • 42
Yaşlanınca böyle olacaklar!

EMERICK AUBAMEYANG

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör