16 Temmuz 2019, Salı
A SPOR GALERİ
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Yaşlanınca böyle olacaklar!
Son zamanların trendlerinden olan yaşlandırma uygulaması futbol dünyasında da oldukça sevildi. Birçok ismin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflar sporseverler tarafından büyük ilgi gördü. İşte futbol dünyasından bazı isimlerin yaşlandırma tekniği sonrası halleri...
Giriş Tarihi: 16.07.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 22:31
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