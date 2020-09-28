28 Eylül 2020, Pazartesi

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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

Süper Lig'in ilk 3 haftasında puan alamayan Başakşehir'de performansı oldukça düşen Edin Visca tartışılma durumuna geldi. Turuncu-lacivertliler Boşnak yıldızla alakalı flaş bir transfer kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 11:08
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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısı gösteren Başakşehir, yeni sezona ise beklentilerin oldukça gerisinde başladı.

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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

İlk üç maçında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertliler, henüz gol sevinci de yaşamadı.

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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in attığı 65 golün 35'ini kaydeden Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünün ligin ilk üç haftasındaki etkisiz performansı da bunda en büyük etken oldu.

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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

VISCA'YA NAZAR DEĞDİ
Turuncu-lacivertli takıma transfer olduğu 2011-2012'den itibaren performansını sürekli arttıran ve her dönem Başakşehir'in kilit oyuncusu olarak ön plana çıkan Visca, içinde bulunduğumuz sezonun ilk üç haftasında ise bundan oldukça uzak kaldı.

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SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

Şampiyonlukta ve Avrupa'da elde edilen başarıda önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki her maçta 90 dakika sahada kalarak Okan Buruk'un vazgeçilmezi olmuştu.

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