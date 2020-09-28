SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...

VISCA'YA NAZAR DEĞDİ

Turuncu-lacivertli takıma transfer olduğu 2011-2012'den itibaren performansını sürekli arttıran ve her dönem Başakşehir'in kilit oyuncusu olarak ön plana çıkan Visca, içinde bulunduğumuz sezonun ilk üç haftasında ise bundan oldukça uzak kaldı.