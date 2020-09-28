28 Eylül 2020, Pazartesi
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Süper Lig'in ilk 3 haftasında puan alamayan Başakşehir'de performansı oldukça düşen Edin Visca tartışılma durumuna geldi. Turuncu-lacivertliler Boşnak yıldızla alakalı flaş bir transfer kararı aldı. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Başakşehir'den flaş Visca kararı! Transfer...
Süper Lig'in ilk 3 haftasında puan alamayan Başakşehir'de performansı oldukça düşen Edin Visca tartışılma durumuna geldi. Turuncu-lacivertliler Boşnak yıldızla alakalı flaş bir transfer kararı aldı. İşte detaylar...
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