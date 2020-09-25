Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler (3. hafta)

Turuncu-lacivertli takım sırasıyla deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

İşte Karagümrük - Başakşehir maçından kareler...