25 Eylül 2020, Cuma

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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler (3. hafta)

Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karagümrük 3 hafta sonunda puanını 7'ye yükseltirken, son şampiyon Başakşehir ise 0 puanla ligin sonuna demir attı. İşte Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçından kareler...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 23:35
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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler 3. hafta

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 47'nci dakikada Roco, 90'ıncı dakikada ise Sabo kaydetti.

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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler 3. hafta

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonluk kupasıyla kapatan Medipol Başakşehir, bu sezon ligde oynadığı 3 maçı da kazanamadı.

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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler 3. hafta

Turuncu-lacivertli takım sırasıyla deplasmanda Hatayaspor'a evinde Galatasaray'a ve 3'üncü hafta ise deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla mağlup olurken gol sevinci dahi yaşayamadı.

İşte Karagümrük - Başakşehir maçından kareler...

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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler 3. hafta
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Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir karşılaşmasından kareler 3. hafta
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