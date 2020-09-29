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Spor yazarları "Dört Büyükler"deki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başlarken ilk 3 hafta sona erdi. 3 hafta sonunda Beşiktaş ve Trabzonspor 4, Fenerbahçe 5 ve Galatasaray 7 puan topladı. Spor yazarları da dört büyük takımın son maçlarını değerlendirirken çarpıcı ifadelere imza attı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 14:47
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Spor yazarları Dört Büyüklerdeki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Soru: Ligde 3 hafta geride kaldı. Derbide kazanan olmadı, Beşiktaş fark yedi, Trabzonspor kendine geldi. Bu hafta için yorumunuz nedir?

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Spor yazarları Dört Büyüklerdeki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Fatih Doğan: Beşiktaş, Konya karşısında tanınmaz haldeydi. Hem kadro kalitesi hem maliyet açısından çok daha iyi bir Beşiktaş, Konya'dan tarihi bir fark yedi. 2 golü Vida'nın hediye etmesi de sonucu açıklamaz.

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Spor yazarları Dört Büyüklerdeki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Beşiktaş'ın ruhu yok. Sanki takım ruhu, Covid-19'a yakalanmış ve 14 gündür istirahate çekilmiş. Sergen Yalçın döndükten sonra takım kendine gelir, toparlanır diyordum. Kulübede de fark oluşturmadı. Orada, ilişkilerde bir arıza var. Beşiktaş önce motivasyonunu yükseltmeli, arkası gelir. Yönetimin de yeni bir iletişim stratejisine ihtiyacı var.

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Spor yazarları Dört Büyüklerdeki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

İskender Günen: İki kez Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım için bugün gelinen nokta gerçekten içler acısı. Oyuncuların konsantrasyon eksikliği bu sonucu yaratan en büyük neden.

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Spor yazarları Dört Büyüklerdeki son durumu değerlendirdi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Özellikle savunmada yapılan bireysel hatalar sonucu belirleyen en büyük etken. Kornerden gelen birinci gol, ardından Vida gibi takımın çok şey beklediği savunma oyuncusunun amatör çerçevede yaptığı büyük hatalar farklı skorun ortaya çıkmasına neden oldu.

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