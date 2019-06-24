24 Haziran 2019, Pazartesi
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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...
Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor gelecek sezon da başarılarının devamını getirmek için ter dökecek. Doğu Anadolu ekibinde yoğun bir transfer çalışması mevcut. Bu kapsamda sezona yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile bomba gibi bir başlangıca imza atmak isteyen Malatya, transfer bombasını patlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 15:38
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