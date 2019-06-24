24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Geçtiğimiz sezon ligi 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor gelecek sezon da başarılarının devamını getirmek için ter dökecek. Doğu Anadolu ekibinde yoğun bir transfer çalışması mevcut. Bu kapsamda sezona yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile bomba gibi bir başlangıca imza atmak isteyen Malatya, transfer bombasını patlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 15:38
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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, transfer raporunu yönetime sunmuştu.

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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Eski takımı Alanyaspor'dan da transfer yapması beklenen Yalçın'ın gözü daha yükseklerde...

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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Alper Potuk için girişimlere başladığı kaydedilen Yalçın'lı Malatyaspor'dan 2. bomba...

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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

İlk olarak 3 büyüklerde gözden çıkarılan oyuncular üzerinde çalışmalar yapan Doğu Anadolu ekibinde ilk takviye orta sahaya.

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Sergen Yalçın bombayı patlattı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak olan Sergen Yalçın'lı Malatya, transferi bitirmenin peşinde.

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