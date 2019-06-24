24 Haziran 2019, Pazartesi
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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!
Portekiz'le Uluslar Ligi'ndeki kupa zaferi, Juventus formasıyla da Serie A ve İtalya Süper Kupası'ndaki şampiyonluklar sonrası güzel bir tatili fazlasıyla hakeden Cristiano Ronaldo, soluğu ailesiyle birlikte Yunanistan'da aldı. Bonkörlüğüyle bilinen Ronaldo'nun otel çalışanlarına kıyağı ise çok konuşuldu. İşte Portekizli yıldızın çalışanları fazlasıyla mutlu eden o hareketi...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 17:13
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