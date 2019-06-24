24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Portekiz'le Uluslar Ligi'ndeki kupa zaferi, Juventus formasıyla da Serie A ve İtalya Süper Kupası'ndaki şampiyonluklar sonrası güzel bir tatili fazlasıyla hakeden Cristiano Ronaldo, soluğu ailesiyle birlikte Yunanistan'da aldı. Bonkörlüğüyle bilinen Ronaldo'nun otel çalışanlarına kıyağı ise çok konuşuldu. İşte Portekizli yıldızın çalışanları fazlasıyla mutlu eden o hareketi...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 17:13
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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Cristiano Ronaldo, her zaman her hareketiyle hem saha içinde hem de saha dışında gözlerin sürekli üzerinde olduğu yıldızlardan birisi...

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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Liglerin sona ermesiyle tatil planlarını yapan Portekizli dünya yıldızının nereye gideceği çok merak ediliyordu.

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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Ronaldo, ailesiyle birlikte tatilini Yunanistan'da yapmayı tercih etti.

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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Costa Navarino'da bulunan ve geceliği 10 bin euro olan 5 yıldızlı The Westin Resort'ta kalan Ronaldo ve ailesi yaklaşık bir haftalık tatil planı yapmıştı.

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Cristiano Ronaldo'dan otel çalışanlarına büyük kıyak!

Ronaldo'nun en çok kafasını kurcalayan konu ise paparazzilerin tatil boyunca kendisini ve ailesini sürekli görüntülemeye çalışacak olmasıydı.

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