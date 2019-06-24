Emre Mor'a Fransa'dan talip

Hangi takıma gideceği merak edilen Emre Mor'a Fransa'dan talip çıktı. France Football, saha içindeki kadar son zamanlarda saha dışındaki davranışlarıyla da tartışma konusu olan ve İspanya'da formasını giydiği Celta Vigo'nun yolları ayırmak istediği Emre Mor için Fransız ekibi Rennes'in harekete geçtiğini yazdı.