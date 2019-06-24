24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 23 Haziran Pazar gecesi özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in en dikkat çeken soru ve yarışmacılarının derlendiği özel bölümlerden biri olan bölüme, Galatasaray sorusu damga vurdu. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoler Olmak İster'in özel bölüm soru ve cevapları…

Giriş Tarihi: 24.06.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 10:50
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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu

Türkiye'nin en çok kazandıran ve en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, özel bölümüyle yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 23 Haziran Pazar gecesi yayınlanan özel bölümüne Galatasaray sorusu damga vurdu. İşte Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 23 Haziran özel bölümü soru ve cevapları...

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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu
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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu
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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu
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Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Galatasaray sorusu
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