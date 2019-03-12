Medipol Başakşehir tüm Avrupa'ya meydan okuyor!

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisi ile arasında 8 puan fark bulunan lider Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu futbol ile de Avrupa'nın 5 büyük ligindeki mevkidaşlarının arasında öne çıkıyor.