12 Mart 2019, Salı
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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a
Türkiye'de Alanyaspor forması giyen Merih Demiral, Sassuolo'ya transfer olmuştu. Başarılı stoper için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Merih için Juventus kulübünün devreye girdiği söyleniyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 22:52
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