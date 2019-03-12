12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Türkiye'de Alanyaspor forması giyen Merih Demiral, Sassuolo'ya transfer olmuştu. Başarılı stoper için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Merih için Juventus kulübünün devreye girdiği söyleniyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 22:52
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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Ülkemizde Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral, İtalya Ligi'nin yolunu tutmuştu.

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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Başarılı stoper, Serie A'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin gündemine girdi.

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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Sassuolo ile başarılı bir performans gösteren Merih Demiral, takımın değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Avrupa devlerinin radarına giren oyuncu için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

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