Şampiyonlar Ligi'ne VAR kararları damga vurdu! Ronaldo...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atletico Madrid - Juventus ve Schalke 04 - Manchester City karşılaşmaları oynandı. Her iki karşılaşmada geceye damga vuran olaylar yaşandı...

Giriş Tarihi: 21.02.2019 11:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





