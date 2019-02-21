Tarık Çamdal: "Yeniden o formayı..."

"ESKİ PERFORMANSIMA ULAŞMAK İSTİYORUM"

Antalyaspor taraftarının desteğinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Tarık Çamdal, şöyle dedi:

"Hepsi bana güveniyor. Bende onların güvenini, bu kulübün bana verdiği fırsatı boşa çıkarmamak için en iyi şekilde değerlendirip eski performansıma ulaşmak istiyorum."