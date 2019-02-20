20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de 24 puan ile 14. sırada bulunan Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'e İngiltere'nin dev kulüplerinden Liverpool, talip oldu.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 22:47
  • 1
  • 17
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Son dakika haberine göre Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer'in transferi hakkında flaş gelişme yaşandı.

  • 2
  • 17
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Muhammed Şengezer'in Liverpool'a transfer olması bekleniyor.

  • 3
  • 17
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün "Muhammed Şengezer, Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olacak. İngiltere'ye gideceğini düşünüyorum. Zaten takip ediliyor" demişti.

  • 4
  • 17
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Yaşanan gelişmelerin ardından Muhammed'i takip eden İngiliz devi belli oldu! Resmi açıklama geldi...

  • 5
  • 17
Liverpool Muhammed Şengezer'in peşinde!

Radyospor'a konuşan Muhammed Şengezer'in Menajeri Yiğit Oruç, şöyle konuştu:

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör