17 Eylül 2019, Salı
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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!
İtalya'nın ünlü grafik tasarım sanatçılarından Stefano Monda, birçok yıldız futbolcuyu ünlü çizgi dizi Simpsons karakterine dönüştürdü. Sanatçının yaptığı çizimler arasında kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun ve Fenerbahçe forması giyen bazı isimler de var. İşte Simpsons karakterine dönüşen futbolcular...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 22:37
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