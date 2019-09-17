17 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

İtalya'nın ünlü grafik tasarım sanatçılarından Stefano Monda, birçok yıldız futbolcuyu ünlü çizgi dizi Simpsons karakterine dönüştürdü. Sanatçının yaptığı çizimler arasında kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun ve Fenerbahçe forması giyen bazı isimler de var. İşte Simpsons karakterine dönüşen futbolcular...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 22:37
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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

Severek izlenen çizgi dizi Simpsons'a farklı bir bakış açısı getiren İtalyan grafik tasarımcısı Stefano Monda, birçok yıldız futbolcuyu Simpsons karakterine dönüştürdü. Sanatçı çizimleri arasında milli futbolcu Cenk Tosun ve Süper Lig'den bazı isimlere de yer verdi. İşte o çizimlerden bazıları...

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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

ALBERTO MORENO

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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

ALLAN MARQUES

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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

ANDREA RANOCCHIA

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Yıldız futbolcular Simpsons karakterine dönüştü!

ANTONIO FLORO FLORES

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